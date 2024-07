¿Podría Lady Gaga cantar en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Lady Gaga podría ser la gran sorpresa en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, programada para este viernes. La especulación surgió después de que la cantante y actriz fuera vista llegando a la capital francesa, lo que ha sido ampliamente cubierto por la revista Variety de Hollywood.

La producción de la ceremonia, dirigida por el renombrado director teatral Thomas Jolly, ha mantenido un estricto secreto sobre los detalles del evento que se llevará a cabo a orillas del Río Sena. Sin embargo, la presencia de Lady Gaga en París ha desatado rumores sobre su posible participación. Se dice que la artista ya está ensayando para la gala, según informó la revista estadounidense.

