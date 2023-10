Paris Hilton anuncia nuevo álbum musical y reality show en su visita a México

Paris Hilton, una figura icónica conocida por sus emprendimientos comerciales, disfrutó de un día completo en México mientras compartía emocionantes proyectos en su horizonte. Uno de los aspectos más destacados es su próximo segundo álbum de estudio, en el que colabora con la talentosa Sia como productora. Hilton compartió sus expectativas con entusiasmo desde la Arena Ciudad de México.

La estrella de 42 años también anticipó la segunda temporada de su reality show, "Paris In Love", que se estrenará en noviembre por Peacock. Este programa sigue de cerca la nueva etapa de Paris como madre, tras dar la bienvenida a su primer hijo a través de gestación subrogada en enero de este año.

My HOTTEST song yet! “Hot One” is out at midnight on all streaming platforms! 🔥💖✨ #HotOne #ThatsHot stream here: https://t.co/orbzwWNKOF pic.twitter.com/wHVgP11nvk

En sus propias palabras, Paris Hilton expresó su amor por la maternidad y cómo su bebé se ha convertido en su mundo, haciendo que su vida se sienta completa. Además de su papel como madre, Paris también está involucrada en diversos proyectos, desde joyería hasta su próxima línea de cuidado de la piel.

La visita de Paris Hilton a Guadalajara incluyó un conmovedor encuentro en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Juan I. Menchaca, donde compartió momentos especiales con niños con cáncer y sus familias. Paris considera importante dar algo a cambio cada vez que visita México y se emocionó al poder llevar alegría y sonrisas a estos valientes niños.

Paris Hilton no solo ama la hospitalidad mexicana, sino también la gastronomía, destacando su gusto por los tacos y las quesadillas. Sin embargo, lo que más aprecia es la cálida y amable naturaleza de la gente mexicana, a quienes considera su segunda familia.

Asimismo, la estrella tuvo la oportunidad de asistir a los Premios Billboard de la Música Latina, donde compartió momentos especiales con otras celebridades. Además, expresó su cariño hacia sus fans latinos, considerándolos dedicados y hermosos, lo que la hace sentir especial cada vez que visita esta región.

Such a special moment to be able to announce my dear friend @karolg ’s incredible win at the @LatinBillboards 💗 pic.twitter.com/IQo344cIv5

Finalmente, Paris Hilton anunció su colaboración con la marca mexicana de joyería "Nice" y se convirtió en el rostro de su última colección, dicha elección se basó en la conexión que vio entre la marca y las familias a las que apoyan, así como en su compromiso con el bienestar y el impacto positivo en la vida de las personas. Paris encuentra inspiración en aquellos que desean hacer el bien y en la posibilidad de crear cosas maravillosas con diamantes.

So proud to announce my new collection of jewelry, #ParisByNice 💗 @niceandbella ✨💍✨ I had so much fun designing this collection with the Nice team and I’m so excited for you to finally see it💕#Sliving ✨💎✨ https://t.co/a5xrKTEaDb pic.twitter.com/z8Mackqsk9