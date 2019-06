Paty Chapoy practica brujería: Gustavo Adolfo Infante

Agencia

Ciudad de México.- El drama Daniel Bisogno-Raquel Bigorra tiene un nuevo elemento: Al periodista Gustavo Adolfo Infante, quien luego de arremeter contra Bigorra y de hacer un enorme listado de personas a las que ha dañado, usado y traicionado, esto con la colaboración de su compañera de programa María Alvarado, quien incluso se dijo afectada por Bigorra y a quien le tocó vivir en carne propia, como corrió gente, trepó y utilizó a la gente que le ayudó y hasta le bajó dos maridos a quien llamaba amiga.

Pero nada de esto hubiera trascendido si al final del programa Gustavo Adolfo Infante hubiera lanzado unos certeros dardos en contra de la conductora de Ventanteando, Pati Chapoy, quien por cierto ha defendido a capa y espada a su compañero Daniel Bisogno.

¿Qué fue lo que dijo Infante? El conductor lo soltó y rápido hizo ruido en redes sociales: "Yo creo que hay gente que no debe hablar de brujería porque se pueden picar ellas mismas, con esa señora dicen que es bruja...yo la quiero lejos de mi vida, pero esa señora hace brujería".

De acuerdo con Vanguardia,mientras Ana María Alvarado aseguraba que a ella la despidieran de un programa gracias Raquel Biggorra, Gustavo Adolfo Infante mencionó: "Yo no la conozco, no sé si sea buena, mala, buena traicionera y demás, a mí me gustaría entrevistarla si ella quiere y si no quiere no pasa nada".

Alvarado aclaró que Bigorra quizá no quiere dar entrevistas a otros medios para darle la exclusividad a la misma revista que le vendió información acerca de Daniel Bisogno. Hablaba de la revista TvNotas.