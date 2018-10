Se le voltearon las hormonas a Atala: Paty Chapoy

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La salida de Atala Sarmiento de Ventaneando sigue dando de qué hablar, y en esta ocasión fue Pati Chapoy quien volvió a referirse al tema. La periodista de espectáculos fue clara con su postura, al asegurar que Sarmiento tuvo la última palabra al decidir terminar su relación laboral con Televisión Azteca, todo por un asunto referente a la solicitud de un aumento de sueldo que al final no procedió. Sin embargo, aunque este capítulo está cerrado, ambas partes no han perdido la oportunidad de hacer sus respectivas aclaraciones, en medio de la ola de especulaciones que tomaron fuerza a lo largo de estos meses.

Pati se refirió a este episodio durante su visita al espacio del periodista Álvaro Cueva, en La Saga, y del cual fue madrina. Ahí, recibió las preguntas de varios usuarios que insistieron en saber qué había pasado. 'Lo de Atala es lo que todo el mundo ya sabe y ella dijo. Adela la entrevistó y ella dijo de la forma en que se dio. Un buen día, yo supongo, que se le voltearon las hormonas, -yo hago la aclaración-, tomó la decisión, renunció y se fue…', de esta manera Chapoy fijó su posición, recordando la entrevista que la rubia tuvo con Adela Micha seis meses atrás, informó el portal Hola.

Durante la plática, la periodista ahondó en sus declaraciones y confesó que había sido por terceras personas que se enteró de la salida de Atala. 'Después de que renunció, tres semanas después me mandó un mail informándome. Yo me enteré de su renuncia por uno de mis jefes, me habló por teléfono y me dijo: ‘Pati, te informo que renunció Atala Sarmiento, quería aumento de sueldo, se le dijo que no porque ella quería aumento de sueldo se le iba a dar…', aseguró.

La titular del programa Ventaneando dijo que incluso desconocía cuáles eran los planes de Sarmiento, quien en este momento se encuentra probando suerte de manera independiente. 'Yo nunca me enteré que estaba buscando por otro lado, qué cosa, nunca me enteré…'. De paso, expresó su posición hacia la ex integrante de la emisión, haciéndole llegar un mensaje positivo. 'Le deseo que le vaya muy bien, supongo que va a rehacerse profesionalmente muy pronto. Pero bueno, ella decidió irse y así me enteré', afirmó.

Tras estos comentarios, Chapoy reveló que más allá de lo que ocurre frente a las cámaras, siempre ha procurado mantenerse cercana a su equipo, una dinámica que le ha servido para fortalecer la convivencia. 'Somos personas, somos seres humanos… La puerta de mi oficina siempre está abierta y siempre escucho no nada más profesionalmente lo que traen entre manos, sino lo que les está pasando. Somos una familia, tenemos dos hogares: el propio, tu casa y el de tu trabajo, es un hogar, es una familia y hay que tratarlos así…', dijo.