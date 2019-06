Una menos: Paty Navidad retira su apoyo a AMLO

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Paty Navidad se suma a la lista de artistas que después de haber mostrado su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, ahora se baja del carro de la “cuarta transformación”.

HONESTIDAD; recordar el respeto a la verdad con relación a los hechos ... pic.twitter.com/bM1rjYB9nK — Patricia Navidad🇲🇽 (@ANPNL05) 22 de junio de 2019

De acuerdo con información de Vanguardia, recientemente Susana Zabaleta reconoció que se equivocó al dar su apoyo a López Obrador y pidió perdón por su “estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos”. También le siguió Claudia Lizaldi, quien comentó que no quería a un presidente que sigue en campaña. Antes, Diego Luna manifestó su descontento con AMLO tras haberlo apoyado en campaña, en especial tras su aparente desinterés por apoyar la cultura.

Yo vote por #AMLO por convicción, porque coincidía con sus propuestas, fui #LopezObradorista por 15 años, lo apoye desde que fue jefe de gobierno del entonces D.F. Pero debo reconocer que todo lo que se dijo CAMBIO, casi de extremo a extremo, errores graves y deje de coincidir. https://t.co/LRb7n8rbLE — Patricia Navidad🇲🇽 (@ANPNL05) 24 de junio de 2019

Ahora, Paty Navidad también se desmarcó de su apoyo a AMLO y escribió en su cuenta de Twitter: “les informo que lamentablemente mis ideales dejaron de coincidir en gran parte con lo que este gobierno está llevando a cabo, en ocasiones haciendo lo contrario a lo que se dijo en campaña […] he decidido retirar oficialmente mi apoyo, el cual de manera espontánea, honesta y desinteresada le brindé en esta plataforma”.

Asimismo, comentó que se hace responsable de sus palabras de apoyo al mandatario, y aclaró que seguirá apoyando a su país y que desea una verdadera reconstrucción.

“Asumo la responsabilidad de mis palabras y actos, igual al compromiso que tengo como ciudadana, seguiré haciendo uso de mi derecho a expresarme y disentir, siempre con el objetivo de aportar lo mejor a mí país.”, añadió.

Fernández Noroña le contesta a Paty Navidad

A consecuencia de sus tweets, Paty Navidad fue blanco de ataques y apoyos de los usuarios de redes sociales, a los que la actriz se tomó el tiempo de contestar.

Estimado Sr. Noroña, NO me arrepiento de haber apoyado y votado por #AMLO lo hice con total convicción ya que coincidíamos, las cosas NO se han hecho como dijo, ha habido errores muy graves, deje de coincidir y con la misma convicción lo expreso. Mi prioridad es México. Saludos🌹 https://t.co/6nnFiBl9c9 — Patricia Navidad🇲🇽 (@ANPNL05) 24 de junio de 2019

No estoy abandonando, ni me rindo ... ni como se dice en mi tierra del bello norte, NO ME RAJO, sigo de pie, firme y fuerte, pero mi apoyo está y estará solamente en lo que considere benéfico para México y los mexicanos, seguiré ejerciendo mi derecho a expresarme y disentir.🇲🇽❤️ https://t.co/bbECDptcDY — Patricia Navidad🇲🇽 (@ANPNL05) 23 de junio de 2019