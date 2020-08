Paty Navidad dice que vacuna contra el coronavirus causará suicidio

Ciudad de México.- La cantante y actriz mexicana Paty Navidad se volvió viral otra vez por un un video que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en él habla sobre la próxima vacuna del Covid-19 y expresa que la vacuna sólo es un pretexto para espiarnos y quitarnos nuestra privacidad, al igual que modificar el ADN.

La nacida en Sinaloa, agregó que ella no quiere intervenir en la decisión de cada persona, sólo está dando a conocer su punto de vista y las razonas por las que ella no se pondrá la vacuna.