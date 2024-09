Paul McCartney sorprende al aprender nuevos idiomas antes de sus shows

Paul McCartney, al igual que muchos artistas, tiene su propio ritual de preparación antes de subir al escenario.

Lo más curioso es que su proceso incluye clases rápidas en su camerino para aprender los idiomas nativos de los lugares en donde se presenta, con el fin de ofrecerle a sus fans un detalle realmente significativo.

Un comunicado de prensa de OCESA detalló que en cada espectáculo, el ex Beatle dedica una hora a aprender el idioma local para poder hablar con la audiencia de una forma más natural y orgánica.

"Quiero poder comunicarme con la gente en el estadio. Así que siempre trato de aprender algunas frases locales que entretengan y diviertan tanto a la gente local como a nosotros. Me gustan los idiomas. Y aunque es un poco de tarea extra, me encanta poder comunicarme", reconoce McCartney.

Un detalle que demuestra el amor por sus fans

Lo anterior lo confirmó un miembro del equipo de la gira del británico, quien dijo que este esfuerzo extra que McCartney le imprime a su trabajo, hace que los conciertos sean más íntimos y especiales para los fans.

"A Paul le gusta poder hablar con el público en su propio idioma. Hace que el concierto se sienta más personal e íntimo. No sólo disfruta de los idiomas, sino que, como músico, tiene un buen oído natural, lo que le ayuda a aprender rápido", señaló el colaborador del rockero. "También le encanta conocer las áreas donde va a tocar. No sólo tiene qué recordar cómo tocar y cantar casi 40 éxitos durante tres horas, sino también las nuevas frases que aprende especialmente para el show".

McCartney se prepara para llegar a Sudamérica con su gira ‘Got Back’

La próxima etapa de la gira Got Back comienza en Uruguay el 1 de octubre y llevará al cantautor a lugares como Argentina, Chile, Brasil, Perú y Colombia, para finalizar en su hogar, Reino Unido, en diciembre.

También visitará México con cuatro conciertos: 8 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey; 12 y 14 de noviembre en el Estadio GNP Seguros (anteriormente Foro Sol), de la Ciudad de México, y el 17 de noviembre como parte del festival C. Capital.

"Me encanta Sudamérica, las personas son fabulosas y estamos seguros de que pasaremos un buen rato", compartió McCartney recientemente.

La gira ‘Got Back’ comenzó en 2022 y ha recibido reseñas positivas tanto de los fanáticos como de los críticos.

El espectáculo presenta algunas de las canciones más queridas de McCartney, como ‘Hey Jude’, ‘Let It Be’, ‘Got Back’, ‘Band on the Run’, ‘Blackbird’, ‘Something’ y ‘Live and Let Die’, entre otras.

Con información de Reforma