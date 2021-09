Paulina Gaitán interpretará a una policía: Rompe con estereotipos

Si hay algo que le da miedo a Paulina Gaitán, actriz en "Diablo Guardián" y "El presidente", es que la detenga la policía mexicana por la fama que ésta tiene en la sociedad.

Pero cree que sus elementos son buen material para historias como la "Código implacable", nueva serie que protagoniza y que fue hoy presentada oficialmente a la prensa internacional, donde le toca encarnar a un elemento policiaco quien rompe con los estereotipos que se tienen entre la ciudadanía.

En ella interpreta a Marcela, quien junto con un policía infiltrado (Pascacio López), otro retirado (Guillermo Quintanilla) y una abogada y psicóloga (Ana Layevska) resuelve casos como el de un violador múltiple.

"Marcela no solamente habla de la violencia hacia la mujer, sino el rollo de querer cambiar al sistema que tan corrupto y jodido que tenemos en México y seguramente en otras partes del mundo. Es algo que yo veo constantemente, habla de feminicidios (la serie) y este sistema roto, dos puntos importantes que se tienen que tocar", considera.

"Código implacable" saldría en fecha por definir a través de Claro Video, llevando en el reparto a Damayanti Quintanar, en el papel de una víctima; Guillermo Villegas, en el de jefe policiaco machista y Odiseo Bichir, como un hombre relacionado con la medicina.

"Los que llevamos las escenas de acción somos Pascacio y yo, Ana y Guillermo son como más informáticos. Es maravilloso cuando en el set cortan cartucho y dicen arma caliente", recuerda.

"Código implacable" se presentó oficialmente hoy en Iberseries Platino Industria, que se desarrolla en esta ciudad y reúne a creativos de Iberoamérica para hablar de proyectos futuros.

Paulina acaba de filmar en México la comedia cinematogáfica "Tequila repasada", dirigida por Gabriela Tagliavini ("Cómo cortar a un patán") y donde comparte créditos con Ludwika Paleta, Miguel Rodarte, Sebastián Zurita, "El Diablito" y Aurora Papile.

"Es sobre un hombre que viaja en el tiempo. Es la segunda comedia que hago ("Me casé co un idiota", de próximo estreno, la otra) y es salirme de mi zona de confort. Lo bueno que Gaby tiene una idea muy clara y eso lo hace más sencillo para nosotros, igual no da toda la libertad, pero sabe a dónde va, dónde va el chiste y el ritmo", considera.

