Paw Patrol, La Súper Película; arrasa en taquilla al recaudar 23 MDD

La secuela de la exitosa cinta animada de Paramount, Paw Patrol: La Súper Película, ha logrado un impresionante éxito en la taquilla estadounidense, recaudando 23 millones de dólares en su primer fin de semana de proyección en casi 4 mil salas de cine en América del Norte. Este logro coloca a Paw Patrol en la cima de la taquilla, demostrando su poder de atracción.

Aunque las películas de Paw Patrol no compiten en la misma liga que los gigantes de Disney, Pixar e Illumination, su enfoque en el público infantil y su popularidad entre los más pequeños les garantizan un lugar destacado en el mundo del cine, según David A. Gross, director de la consultora cinematográfica Franchise Entertainment Research.

Mientras tanto, la película de terror Saw X: El Juego del Miedo se ubica en el segundo lugar de la taquilla con 18 millones de dólares, demostrando ser rentable en comparación con su costo de producción de 13 millones de dólares. En tercer lugar se encuentra Resistencia, de Gareth Edwards, con una recaudación de 14 millones de dólares, aunque esta cifra queda por debajo de las expectativas, especialmente considerando su presupuesto de producción de 80 millones de dólares.

Por otro lado, Dumb Money se sitúa en el séptimo lugar de la taquilla con una recaudación de 3.5 millones de dólares. Sin embargo, su desempeño se vio afectado por el cierre de algunas salas de cine en Nueva York y la incapacidad del elenco, que incluye a Paul Dano, Pete Davidson y America Ferrera, para promocionar la película debido a la huelga de actores.

David A. Gross señala que la historia de Dumb Money tiene un interés particular en Nueva York, ya que trata sobre operaciones bursátiles y Wall Street. Sin embargo, las condiciones actuales del mercado han afectado sus cifras de taquilla.

