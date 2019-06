Pedro Sola hace el ridículo: Se cae en pleno programa (video)

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Pedro Sola provocó las risas de sus compañeros del programa Ventaneando, al intentar hacer el "paso del pato", el conductor perdió el equilibrio y terminó en el suelo.

De acuerdo a vanguardia, Pati Chapoy y Daniel Bisogno se levantaron de inmediato de sus sillones para auxiliar a Pedrito, quien repetía que se encontraba bien. Las risas continuaron e incuso mencionaron que llamarían a los paramédicos para que checarán al conductor que ha triunfado en las redes sociales como el "Tío Pedrito" por dar su opinión en diferentes temas de una forma muy graciosa.

Minutos más tarde Pedrito habló con sus seguidores y les dejó claro que todo estaba bien con sus huesos.

"Amigos me caí, quise hacer el paso del pato que Pati Chapoy hizo ayer pero claro como ella es una yogi consumada, desde la infancia, yo que soy una marmota echada pues no pude, tengo huesos buenos, como quien dice me di el culazo".