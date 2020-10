Video: Pedro Sola confiesa cómo y a qué edad "salió del clóset"

Ciudad de México.- Pedro Sola relató al canal de YouTube "Escándala’ cómo fue que se dio cuenta que sentía atracción por los hombres.

"Mi mamá me preguntó cuando tenía como 14 o 15 años, en relación con mi forma de ser y me dijo: '¿no te gustan las mujeres?'. Y le dije que no, entonces fue con mi abuela y le dijo: 'Hay que llevar al niño al doctor', y mi abuela le dijo: 'No, porque no está enfermo', y entonces mi mamá le dijo: 'Va a sufrir' y mi abuela dijo: 'No, si lo apoyamos', y estaba mi papá presente, entonces mi papá volteó, me vio y siguió leyendo o sea, yo no tuve ningún conflicto en ese sentido", aseguró el conductor.