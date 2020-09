¡Pedro Sola presume haber visto Mulán e internautas lo catalogan de “pirata”!

Ciudad de México.- Hace un par de días, Pedro Sola posteó a través de sus redes sociales una imagen en la que el filme de Disney "Mulán", se ve detrás de él en su televisor y asegura haberla visto. Lo que a muchos usuarios les pareció raro, fue que dicha cinta sólo se encuentra disponible en aquellas regiones en las que la plataforma streaming opera actualmente, y México no es una de ellas.

Ayer vi Mulán y la recomiendo. Es una película muy bonita y perfectamente bien hecha. Costó mas de 200 millones de dólares y los vale. pic.twitter.com/6AA3xv6xVG — Pedro Sola (@pedrosola) September 6, 2020

Tras lo sucedido varios internautas catalogaron a Pedro Sola como “pirata” por ver la cinta de manera ilegal.

la viste pirata Pedrito? si costó 200 milones y tu la viste a través de un Link, solo ayudas a que ya no se hagan películas como esta — Javi Sidious (@JaviGera1985) September 6, 2020

Como la viste si Disney plus no está disponible en México todavía ? — Remi (@elchulo369) September 6, 2020

Obviamente la vio en cuevana ? Jajaja — Aurelio Soto (en la nueva normalidad ) (@aureo_parce) September 6, 2020

Pedro Sola engaño a Disney

EL UNIVERSAL consultó a Luis G y G, conferencista en temas de tecnología, quien señala que lo que hizo Sola pudo ser legal, en el estricto sentido que pagó por ese servicio, aunque al no ser una plataforma disponible en México, está engañando a Disney, haciéndole creer que no está en México. "Pudo haber instalado un VPN que lo que hace es decirle a tu computadora, a tu conexión de Internet que no estás en México y que estás en otro lugar, lo que le permitió pagar Disney+ y luego pagar la cuota por la película".

No obstante, Luis detalló que habrá que considerar si Disney+ permite este tipo de alternativas con VPN, que es una red privada virtual, que permite una extensión segura de la red de área local sobre una red pública. "Hay varios proveedores de VPN y todos son legales, pero podríamos decir que (Pedro Sola) sí engaña a la plataforma al hacerle creer que está en otro país".

El conferencista confiesa que esta práctica a las que pudo haber recurrido Pedro es más común en México de lo que se piensa. "Conozco gente que paga Hulu, aunque no estás disponible en México y pagan su suscripción y su VPN, lo cual en estricta teoría no es ilegal, sobre todo porque al final están pagando y eso es lo que quieren las OTTs", dijo.