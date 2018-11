'Respeto tu trabajo' le dice Lafourcade a Maluma

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la entrega de premios Latin Grammy 2018, Natalia Lafourcade se volvió viral debido al gesto que realizó mientras Maluma recibió el premio en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop. La cantante fue fotografiada con el rostro serio y un ligero movimiento de ceja hizo pensar a muchos que la intérprete de "Hasta la raíz" no estaba de acuerdo con que se le reconociera al reggaetonero, sin embargo, hoy lo desmintió, informó Milenio.

A través de su cuenta de Facebook, Lafourcade escribió una carta para agradecer a sus fans por el apoyo y aprovechó para enviarle un mensaje a Maluma:

“A Maluma que no se crea nada que anden diciendo porque respeto su trabajo y siempre hago caritas”.

Aquí parte del mensaje de Lafourcade:

Amigos y amigas de mis redes sociales:

"Aquí escribo una cartita para ustedes con la intención de agradecer y compartir lo que mi corazón siente en este momento.

Ayer fue un día maravilloso y también una fecha que seguramente nunca olvidaré. MUSAS Vol. 2 recibió el Latin Grammy como Mejor álbum folclórico. Aún sigo haciendo recuento de tantas bendiciones y momentos increíbles que vivimos en este ciclo que tiene casi tres años desde que empezamos a trabajar con este Homenaje al folclore Latinoamericano y sigo sin creerlo. Cómo lo he dicho en muchas ocasiones, mi intención era aprender, coquetear con estos géneros que tanta riqueza tienen y tanto me inspiran. Un intento por andar en la superficie terminó por llevarme a espacios muy profundos. Como aquellos en donde pude interpretar lo que Chavelita cantó con ese espíritu y respeto tan único para la música, ese espacio de Violeta Parra donde la palabra toma un poder y una fuerza que cuando estaba en el escenario encendía cada poro de mi piel o María Greever que a cada momento que cantaba “Alma mía sola siempre sola…” me aterrizaba en el escenario para hacerme sentir humana y real. Tantas canciones en estos dos volúmenes que se convirtieron en todo un universo para nosotros."