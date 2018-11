Alistan estreno de ‘IT: Capítulo Dos’

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Incluso antes de que la primera entrega de la nueva adaptación del clásico de Stephen King fuera un éxito, ya había quedado claro que existiría una secuela, pues la historia fue separada en dos partes, la primera de ellas estrenada el pasado otoño del 2017.

De acuerdo con vanguardia.com, ahora, la continuación se enfocará en lo que harán el grupo de amigos que en 1989 derrotó al monstruo Pennywise ahora que, 27 años después, regrese al pueblo de Derry con sed de venganza, en medio de las vidas ya establecidas de cada uno de ellos.

A través de su página oficial de Twitter se reveló que el estreno de esta nueva entrega será el próximo 6 de septiembre.

El elenco contará nuevamente con la participación de los niños actores Jaeder Lieberher, Jack Dylan Grazer y Sophia Lillis, pero a ellos se unirán James McAvoy, Jessica Chastain y James Ransone, quienes interpretarán respectivamente sus versiones adultas, además de que también se verá el regreso de Bill Skarsgard en el rol titular del payaso diabólico.

A simple vista, una selfie publicada el pasado miércoles en Twitterpuede parecer una más de las millones de fotografías con las que las parejas de enamorados gustan de inundar las redes sociales.

Sin embargo, el reflejo de los dos tortolitos en el espejo que tienen detrás convierte una foto que debería ser romántica en una escena fantasmagórica. Y es que en él se ve a la chica de cara en lugar de estar de espaldas, publica el portal actualidad.rt.com

"Amo a mi novia, aunque sea géminis", escribió el autor de la selfie, bromeando sobre el estereotipo según el cual las personas de ese signo del zodiaco tienen dos personalidades (cada una, parece ser, con su propio peinado ligeramente distinto al de la otra, en el caso concreto de la foto que nos ocupa).

