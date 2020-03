Película sobre el coronavirus “Corona Zombies”

Es cierto que las series y en este caso películas sobre pandemias ya eran un género popular mucho antes de anunciar el brote del Covid-19.

Teniendo películas que han marcado la historia del cine, como: Contagio, 28 días después, Hijos de los hombres o Guerra mundial Z, son algunos de los ejemplos de cómo el cine nos ha presentado en manera de ficción el que pasaría. Ahora que la realidad aparenta emparejarse ante el coronavirus, también dará el salto a la gran pantalla, ya que la productora Full Moon Features ha puesto en marcha la primera cinta sobre el brote.

Check this out Full Moon fans...

A little humor during these crazy times.https://t.co/qU9JWuggiy pic.twitter.com/fS1TUO839U