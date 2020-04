Y tú, ¿ya le dijiste a tus papás que eres homosexual?

Ciudad de México.- ‘Cosas que no hacemos’, la nueva película documental de Bruno Santamaría, resultó un ungüento de sanación tanto para su creador como para su protagonista.

El largometraje, seleccionado para el festival HotDocs, uno de los más importantes del género en el orbe, aborda la historia de Arturo, un adolescente de un pueblito de pescadores de Nayarit, que se viste en secreto de mujer.



La convivencia durante cuatro años con el chico apodado "Ñoño" y las pláticas sobre sus sueños y ambiciones hicieron que Santamaría (Margarita, 2016) reflexionara en la manera en que afrontaba su propia homosexualidad.



"Lo que más me gusta del cine documental es que te permite, si tú lo quieres hacer, conocer al otro a profundidad. Y para eso el otro te tiene que conocer a ti también. En la medida que tocas y te dejas tocar es la correspondencia", dice el director en entrevista.

El corazón del filme, lleno de tensión y dramatismo, es el momento en que Arturo decide enfrentar a sus padres, criados en una comunidad cerrada y machista, para confesarles lo que anhela.



"Este secreto que él tenía con su familia yo lo estaba viviendo, de otra manera, con mis padres. Eso nos acercó muchísimo. Yo me salí de mi casa para estar con otras personas y hablar de cosas que no me estaba atreviendo.



"En las entrevistas que hice en el pueblo estuvo la mamá de Arturo, quien me confrontó a mí: '¿Por qué no le has dicho a tus papás que eres homosexual?' Le respondí por qué no me atrevía. 'Lo peor que puedes hacer es guardarle un secreto a tu mama', me dijo".



Que su película se proyecte en HotDocs, en una edición online debido a la pandemia del coronavirus, llena de orgullo a Santamaría.



"Este año les llegaron 3 mil 500 películas, de las cuales seleccionaron 200. Es un espacio catapulta en el mundo del documental. En el género, los importantes son dos, IDFA, en Países Bajos, y HotDocs".