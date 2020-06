Estas son las 10 películas sobre racismo que no te puedes perder

Hollywood.- Para entender el racismo estructural que existe hoy en día en Estados Unidos contra los afroamericanos, puedes ver estas series y películas. TIME: La historia de Kalief Browder Esta serie documental cuenta la historia de un joven afroamericano del Bronx que sufrió todo tipo de abusos en la cárcel durante tres años sin condena por un crimen que no cometió. Las autoridades le pedían que se declarara culpable para dejarlo en libertad, pero él luchó por la justicia que sabía que merecía. Fue realizado en 2017 y recopila un buen número de voces antirracistas que documentan cómo el sistema penal estadounidense perjudica a las personas no blancas a propósito, algo que puede dar luz a la brutalidad policial racista y lo ocurrido este mes en Minneapolis. Así nos ven Los episodios de esta serie fueron recreados e interpretados para retomar las injusticias que se cometieron en el caso de una mujer blanca asesinada y violada en Central Park en 1989, en el que la policía de Nueva York decidió que todos los hombres afroamericanos que se encontraban cerca eran sospechosos. Se supo años después que la fiscalía de Nueva York fabricó las pruebas para inculpar a Kevin Richardson, Korey Wise, Raymond Santana, Yusef Salaam y Antron McCray. También te puede interesar: Multitudinarias protestas en Europa contra el racismo ¿Quién mató a Malcolm X? El asesinato de uno de los activistas más importantes en la historia de Estados Unidos, luchador por los derechos de las comunidades afroamericanas, se quedó irresuelto en su momento. Una década después, otro activista decide encontrar la verdad del misterio, en donde hay conspiraciones políticas que involucran al Estado y sus organizaciones policiales. Dear White People Esta serie de ficción sigue la historia un grupo de estudiantes negros en una prestigiosa escuela predominantemente blanca, que se enfrentan a la injusticia social y al racismo en el que viven. Cada episodio se centra en un personaje en particular. Enmienda XIII Este es un documental de alrededor de una hora y media que hace un recuento histórico del beneficio económico que hay para grandes empresas y el gobierno de Estados Unidos en mantener las cárceles y centros correccionales llenos: para mantener este beneficio echan mano de la población afrodescendiente y latina, quienes son pobremente defendidos frente a la justicia y en muchos casos inculpados. Atlanta La serie protagonizada por Donald Glover, uno de los más influyentes y críticos actores y cantantes afroamericanos, cuenta la historia de un desertor de una universidad de Élite que regresa a su ciudad natal para intentar conquistar el mundo de la música con su primo a través del rap. Sus descubrimientos y miradas hacia el racismo estructural en el que viven y las condiciones sociales que les circundan son una aproximación fresca a esta realidad. Rodney King El comediante norteamericano Roger Guenveur actúa un stand up fuera de lo común dirigido por Spike Lee, en donde encarna a Rodney King, un personaje icónico que en 1992 fue asesinado a golpes por la policía desatando una de las revueltas más grandes en la historia moderna en contra de la brutalidad policial. 5 Sangres En este drama Bélico, el aclamado director Spike Lee aborda la historia de cinco soldados afroamericanos y las condiciones desiguales en las que fueron reclutados para pelear en Vietnam. Cinco soldados regresan a Vietnam después de la guerra para buscar a su líder y reencontrarse con esa parte de la historia que les fue negada.