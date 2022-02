Estrenos de Netflix en marzo 2022: Estas son las películas y series

A unos días de finalizar febrero, Netflix ha dado a conocer los estrenos que llegarán a su plataforma de streaming en marzo 2022. Por tal motivo, a continuación te mencionaremos el listado de las películas, series y documentales.

Netflix: Estrenos en marzo 2022

La plataforma prepara títulos que sin funda llamarán la atención de sus millones de suscriptores.

Series

Los Guardianes de la Justicia - 1 marzo

Ritmo salvaje - 2 marzo

Tráiler oficial de “Ritmo Salvaje” donde Greeicy dará vida a Karina, uno de los personajes principales.



— La serie estará disponible este 2 de Marzo por la plataforma de Netflix. pic.twitter.com/tVg8XsT7z6 — Greeicy Stats (@GreeicyStats) January 18, 2022

He-Man y los Masters del Universo, temporada 2 - 3 marzo

Midnight at Pera Palace: 3 marzo

Whindersson Nunes: É de mim mesmo - 3 marzo

Trailer de Whindersson Nunes: É de Mim Mesmo. Estreia dia 3 de março na Netflix. pic.twitter.com/LXxccdiHo6 — Cine Marcado (@cinemarcado) February 3, 2022

Negocio familiar, viviendas de lujo, temporada 2 - 3 marzo

Serie Recomendada👇🏻

Negocio familiar: Viviendas de lujo.



Les recomendamos esta alucinante serie, disponible en @NetflixLAT que versa sobre la familia Kretz y su agencia inmobiliaria de lujo en Francia.



Ellos ayudarán a vender las mas imponentes propiedades dentro y fuera de 🇫🇷 pic.twitter.com/CyHLjcyfxm — classicremax (@ClassicRemax) January 5, 2022

'¿Sabes quién es?' - 4 de marzo

Basada en el Bestseller del New York Times y de la productora de “Big little lies” y “The undoing”, ‘¿Sabes quién es?’ en Netflix el 4 de marzo. pic.twitter.com/19QaxCZlGZ — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 15, 2022

Mentiras - 4 marzo

Más madera - 4 marzo

Patatín y patatón, temporada 3 - 8 marzo

Queer Eye Alemania - 9 marzo

The Last Kingdom, temporada 5 - 9 marzo

El amor, la vida y un montón de cosas más - 10 marzo

Una serie de antología en el mundo árabe con un toque de humor negro que explora el amor a nivel general e interpersonal.

Kotaro vive solo - 10 marzo

📺 'Kotaro vive solo', nueva serie #anime de Liden Films, se estrena en #Netflix el 10 de marzo 🗓️ pic.twitter.com/Nvo1WVqQUh — Álvaro López Martín 🎇 (@A1varoLopez) February 15, 2022

La vida después de la muerte (con Tyler Henry) - 11 marzo

En este reality íntimo, el médium clarividente Tyler Henry dialoga con el más allá para traer claridad y paz a nuestro mundo, mientras explora su propio pasado familiar.

Érase una vez... pero ya no - 11 marzo

La tragedia los obligó a separarse. Ahora, deben reencontrarse en otra vida para romper el hechizo que pesa sobre su pueblo, donde nadie puede enamorarse.

#Cine | ‘Érase una vez … Pero ya no’ se estrenará en marzo en Netflix



Manolo Caro de ‘La Casa De Las Flores’ es el creador y director de esta nueva comedia musical que apuesta por una reinvención de los cuentos de hadas clásicos. https://t.co/n8k2FUyIAD pic.twitter.com/zx6cihUCI5 — TN8 Nicaragua (@canaltn8) February 15, 2022

Zenko: La brigada del bien - 15 marzo

Dale gas: 16 marzo

Tierra natal - 17 marzo

Para renovar el negocio familiar, un joven emprendedor monta un audaz y riesgoso plan para importar tierra de Marruecos y enterrar a los fallecidos de su comunidad.

Recursos humanos - 18 marzo

Top Boy, temporada 2 - 18 marzo

Alessandro Cattelan: Una pregunta muy simple - 18 marzo

Alessandro Cattelan busca la felicidad a través de entrevistas y experiencias.

Eternamente confusos y deseosos de amor - 18 marzo

Con la (des)orientación de un osado mago imaginario, un peculiar y solitario veinteañero intenta atreverse a probar cosas nuevas para conseguir pareja.

Jóvenes, famosos y africanos - 18 marzo

Este reality show registra la vida de un grupo de figuras mediáticas con fama y dinero que trabajan, se divierten, coquetean y ganan enemigos en Johannesburgo, Sudáfrica.

Cracow Monsters: 18 marzo

Película

Street Dance (Step Up 2 the Streets) - 1 marzo

Perdidos en el ártico - 2 marzo

Perdidos en el Ártico (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Perdidos en el Ártico’ es una historia real sobre la amistad, el amor y el grandísimo poder del compañerismo. Es la gesta de dos hombres que demostraron que Groenlandia es una isla,

https://t.co/Iid0kLt5As — Al (@recortesdemi) January 15, 2022

Fin de semana en Croacia - 3 marzo

American Girl - 3 marzo

El hilo imperceptible - 4 marzo

La infeliz - 4 marzo





The Man in the Sky - 5 marzo

Las voluntarias - 5 marzo

Hoffman - 5 marzo

The Magic Box - 5 marzo

The Lady with a Lamp - 5 marzo

Maytime in Mayfair - 5 marzo

Nowhere to go - 5 marzo

Inquietudes - 5 marzo

Chain of Events - 5 marzo

Réveillon chez Bob - 5 marzo

The Flying Scotsman - 5 marzo

Los excursionistas - 5 marzo

Yo fui el doble de Montgomery - 5 marzo

La chica de los cien millones - 5 marzo

El testamento del Doctor Cordelier - 5 marzo

Keep your seats, please - 5 marzo

Poussiére D'Ange - 5 marzo

El vuelo del Sphinx - 5 marzo

Tour Depend des Filles - 5 marzo

Malevil - 5 marzo

El deseo en mí - 8 marzo

Una sombra en mi ojo - 9 marzo

La mirada invisible - 11 marzo

El proyecto Adam - 11 marzo

Docteur Petiot - 12 marzo

Persecución - 12 marzo

Max & Jeremy - 12 marzo

Nekotronic - 14 marzo

Marilyn tiene los ojos negros - 15 marzo

Hover - 15 marzo

Adam by Eve - 15 marzo

El rescate de Ruby - 17 marzo

Hasta que nos volvamos a encontrar - 18 marzo

Cangrejo negro - 18 marzo

Para terminar con una guerra apocalíptica y salvar a su hija, una soldado se embarca en una misión desesperada y cruza el mar congelado con un cargamento secreto.

Efímera como la flor de cerezo - 24 marzo

Haruto es un aspirante a fotógrafo que se enamora perdidamente de su peluquera, Misaki. Cuando por fin se atreve a pedirle que salga con él, la joven pareja parece vivir un cuento de hadas... hasta que Misaki contrae una rara enfermedad que la hace envejecer a toda prisa ante sus ojos.

Documentales

El peor compañero de piso imaginable - 1 de marzo

El paraíso que sobrevive: Un legado familiar - 3 marzo

Bad Vegan: Fama, fraudes y fugas – 9 de marzo

Los diarios de Andy Warhol' - 9 marzo

Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix, temporada 4 - 11 marzo

3 toneladas: Atraco al banco central de Brasil - 16 marzo

Johnny Hallday: Más allá del rock - 29 marzo

