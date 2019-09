Pena de muerte a los corruptos: La propuesta presidencial de Laura Bozzo

Agencia

PERÚ.- Laura Bozzo quiere terminar con la corrupción en su natal Perú y ayudar a las personas más necesitadas, por eso está analizando convertirse en candidata a la presidencia de su país, sin embargo, la conductora ya hasta tiene en mente algunas de las acciones que tomaría al llegar a la presidencia.

En la reciente celebración de su cumpleaños, Laura tocó el tema de la presidencia de Perú.

“Soy doctora en Derecho, en Ciencias Políticas, conozco las causas sociales, he trabajado en la municipalidad, lo único que no convendría para que yo saliera a la política es que yo propondría pena de muerte para los corruptos y sería muy radical. Entonces yo no sé hasta qué punto sea tan conveniente alguien tan radical como yo, además la corrupción no está para mí. Yo tengo una vida tranquila”.

Sin haber tomado aún la decisión de si aceptará o no, Bozzo explicó en exclusiva a Infobae México cuáles son los pros y contras detrás de la propuesta.

"Cada vez que yo he tenido que ver con cuestiones de tipo político he terminado mal", aseguró Bozzo, quien recordó los problemas que tuvo en la época de Fujimori y Montesinos en los años 90, así como su arresto domiciliario de tres años por haber mostrado el caso de la hija no reconocida del ex presidente Toledo.

El factor de mayor peso para que Laura no acepte la propuesta es la postura de sus hijas Alejandra y Victoria.

Otra razón por la que Bozzo está analizando la propuesta es su situación laboral, ya que en ese momento se encuentra bastante activa en Televisa y Univision.

"Estoy trabajando en Televisa y Univision y dejar todo eso implicaría pensarlo lo suficientemente bien porque aquí yo ya tengo de alguna manera mi trabajo, la gente me ama, me respeta, es bastante complicado tomar una decisión de esa magnitud"