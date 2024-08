Pepe Aguilar celebra su cumpleaños con Christian Nodal

El reconocido cantante de música ranchera, Pepe Aguilar, aprovechó la celebración de su cumpleaños número 56 para desmentir cualquier rumor sobre una supuesta mala relación con Christian Nodal, el actual novio de su hija menor, Ángela Aguilar.

En una serie de videos y publicaciones compartidas en sus redes sociales, el intérprete de éxitos como "Por mujeres como tú" mostró los momentos más emotivos de su celebración familiar, donde Nodal estuvo presente, dejando claro que todo está en armonía.

A través de su cuenta de Instagram, Pepe Aguilar compartió imágenes de los festejos, donde se le ve apagando las velas de su pastel junto a sus hijas, Aneliz y Ángela, y su esposa, Aneliz Álvarez.

En uno de los videos, se puede observar el afectuoso saludo que recibe de Nodal, lo que contrasta con las especulaciones que apuntaban a una supuesta desaprobación de la relación entre los jóvenes cantantes.

"Me siento muy afortunado de celebrar un año más de vida rodeado de los seres que más amo", escribió el cantante en una de sus publicaciones, acompañado de un video donde se aprecia el cálido ambiente familiar. Ángela Aguilar, por su parte, no perdió la oportunidad de dedicarle un emotivo mensaje a su padre, expresando su admiración y amor por él.