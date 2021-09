Periodista lanza tweet obsceno contra Antonella Roccuzzo, esposa de Messi

ARGENTINA.- Fernando Petrocelli, periodista venezolano, desató una gran polémica luego de un tweet en donde lanzó un comentario obsceno hacia la esposa de Lionel Messi, Antonella Rocuzzo.

Advertencia: El siguiente contenido puede llegar a ser sensible para los lectores.

Petrocelli citó un tweet de un aficionado donde proponía un nuevo cántico hacia Messi y su esposa, que desde el origen era impúdico: "Hay que lanzarle unos cánticos picantes: Messi Messi Messi está bien, eres un crack, pero la Antonella a todos nos la va a mamar".

Sin embargo, en lugar de cuestionar dichas palabras, el periodista se sumó a la propuesta y posteó: "Buen cántico. Anoten para el jueves. Cambiaría el final para los sensibles y pudiera ser y con Antonella todos vamos a gozar, jajaja", citó el venezolano.

De forma inmediata, Fernando fue tachado de machista, misógeno, obsceno y demás, por lo que borró el tweet de manera inmediata y extendió una disculpa.

"Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas", escribió.