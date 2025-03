Personajes de Marvel que no volverán en Avengers: Doomsday

La franquicia de Avengers atraviesa una transformación importante con la salida de varios actores icónicos. Marvel Studios ha confirmado que múltiples personajes no volverán en Avengers: Doomsday, marcando el fin de una era y la apertura a nuevas historias en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Los Vengadores originales dicen adiós

Chris Evans (Capitán América) confirmó su retiro tras Avengers: Endgame (2019), y lo mismo sucede con Jeremy Renner (Hawkeye), quien tuvo su última aparición en la serie Hawkeye (2021). Mark Ruffalo (Hulk) también deja la franquicia, cerrando una etapa significativa.

Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) ha declarado que no tiene planes de regresar después de Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022). Samuel L. Jackson (Nick Fury) se despide tras su participación en Secret Invasion (2023) y The Marvels (2023).

Más héroes que no volverán

El UCM también pierde a Tom Holland (Spider-Man), aunque su contrato con Marvel y Sony sigue vigente para una cuarta película en solitario. Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) y Brie Larson (Capitana Marvel) tampoco estarán en futuras entregas de Los Vengadores.

Personajes que no volverán a Marvel (Foto: X)

Otras ausencias incluyen a Chris Pratt (Star-Lord), Teyonah Parris (Monica Rambeau), Iman Vellani (Ms. Marvel), Paul Bettany (White Vision), Don Cheadle (War Machine), y Evangeline Lilly (The Wasp).

Con estos cambios, Marvel Studios enfrenta el desafío de reinventar su universo. Sin embargo, Avengers: Doomsday promete integrar nuevos personajes, incluyendo la llegada de los X-Men con actores como Ian McKellen y Patrick Stewart.

Con información de Infobae