Pesadillas: Disney+ lanza tráiler oficial de una nueva temporada

Disney+ ha anunciado el regreso de su exitosa serie "Pesadillas" con una nueva temporada titulada Goosebumps: The Vanishing.

Esta segunda entrega, que promete mantener a los fanáticos al borde de sus asientos, se estrenará el 10 de enero de 2025 en Disney+ y Hulu.

El elenco regular, que incluye a figuras como David Schwimmer (Anthony), Ana Ortiz (Jen) y Sam McCarthy (Devin), será acompañado por nuevos talentos.

Entre las incorporaciones destacan Arjun Athalye, Eloise Payet, Christopher Paul Richards y Kyra Tantao, quienes interpretarán a cuatro adolescentes que desaparecieron misteriosamente en 1994. Estos personajes serán clave en el misterio central de la temporada.

La trama gira en torno a los gemelos Devin y Cece, quienes se están adaptando a su nueva vida tras el reciente divorcio de su padre, Anthony.

¿En que se basa la serie?

Sin embargo, pronto descubren una amenaza que saca a la luz oscuros secretos. A medida que exploran estos misterios, los hermanos y sus amigos se ven envueltos en la intrigante desaparición de los cuatro adolescentes en 1994.

La serie está basada en los icónicos libros de R.L. Stine y en esta temporada incluirá adaptaciones de títulos clásicos como Stay Out of the Basement, The Haunted Car, Monster Blood, The Girl Who Cried Monster, The Ghost Next Door y Welcome to Camp Nightmare.

Desarrollada por Nicholas Stoller y Rob Letterman, junto con la showrunner Hilary Winston, Goosebumps: The Vanishing promete una mezcla de misterio y suspenso que hará honor al legado de la famosa serie de libros.

(Con información de Bloody Disgusting)