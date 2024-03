Peso Pluma niega rotundamente rumores de rehabilitación

Tras semanas de especulaciones y polémicas en torno a su vida personal y profesional, el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, decidió romper el silencio.

En una entrevista exclusiva con la revista Rolling Stone, el artista, cuyo nombre real es Hassam Emilio, abordó diversos temas, desde su ruptura con la cantante Nicki Nicole hasta los rumores de su presunta rehabilitación.

La ola de controversias recientes sobre Peso Pluma comenzó con el anuncio de su participación en el festival musical de Viña del Mar, donde su estilo musical provocó un debate en torno a la narcocultura en Chile.

Posteriormente, se difundieron imágenes del cantante en un lujoso casino de Las Vegas en compañía de Sahar Sonia, lo que desencadenó su ruptura con Nicki Nicole y la cancelación de su gira por Latinoamérica.

La controversia alcanzó su punto álgido cuando el paparazzi Jordi Martin alimentó especulaciones al afirmar que Peso Pluma se encontraba en rehabilitación en Guadalajara. Sin embargo, el propio cantante decidió abordar los rumores en la última edición de Rolling Stone, donde dejó claro que las semanas recientes han estado marcadas por su intenso trabajo en el estudio para dar vida a su nuevo álbum, Éxodo.

En cuanto a las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera, el cantante reveló que su nuevo álbum, Éxodo, será una respuesta directa a estas negativas. En comparación con su álbum anterior, Génesis, Peso Pluma planea mostrar un lado más oscuro de su persona y abordar temas como las razones detrás de sus acciones y letras, así como la tendencia de los medios a resaltar lo negativo.

El intérprete también reflexionó acerca de su papel en la industria musical, reconociendo la importancia de sus logros en conjunto. Además, subrayó que no se considera una persona convencional y se autodefine como alguien "loco", atribuyendo esta peculiaridad a su proceso creativo al componer canciones.

"Yo no me considero una persona normal, pues estoy loco. No, es que no te lo estoy diciendo de broma. O sea, mentalmente, estoy loco, ¿sabes? Por algo tengo las ideas que tengo y las canciones que hacemos. Pero creo que nuestra locura es parte de la genialidad".