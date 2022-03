PETA premia a Kate del Castillo por defender a los animales

En el Día Internacional de la Mujer, Kate del Castillo recibió el premio anual Mujer Defensora de los Animales de PETA Latino.

La organización reconoció a la actriz mexicana por su labor para poner fin a la violencia contra las mujeres y por su defensa de los animales, incluyendo con un llamado a SeaWorld para que ponga fin a la reproducción de delfines en cautiverio.

Del Castillo también ha ayudado a una clínica de esterilización de perros en Cancún, México y se ha manifestado en contra el especismo, una visión supremacista del mundo que coloca a la especie humana por encima de las otras.

Alicia Aguayo, gerente sénior de PETA Latino, destacó el trabajo de Del Castillo en diversos frentes para mejorar las condiciones de vida de los animales.

dijo Aguayo en la misma misiva.

El premio Mujer Defensora de los Animales fue otorgado el año pasado a la concejala de Bogotá, Andrea Padilla, quien trabajó exitosamente para aprobar una ley que prohibió las corridas de toros en la capital de Colombia.

Gracias @peta y @officialpetalatino por este reconocimiento. Ojalá podamos hacer mucho más!

Thank you so much for such an honorable mention!! So grateful 🙏♥️ https://t.co/QFXcuEQYDd