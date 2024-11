Pete Davidson vuelve a rehabilitación tras finalizar relación amorosa

El comediante y ex estrella de Saturday Night Live (SNL), Pete Davidson, ingresó recientemente a un centro de rehabilitación en Florida, según una fuente cercana al actor consultada por The U.S. Sun.

Este sería su segundo ingreso en lo que va del año, después de un difícil período en su vida personal y profesional. De acuerdo con la fuente, Davidson, de 31 años, voló a Florida en un jet privado para recibir tratamiento, describiendo su estado como "bastante mal" y señalando que "no está en un buen momento".

A pesar de este reciente ingreso, Pete fue visto públicamente el 5 de noviembre en un restaurante de Kingsport, Tennessee, y el 2 de noviembre hizo una aparición en SNL, el programa que le dio fama. Además, a finales de octubre asistió al estreno de The Room en Los Ángeles junto a su amigo, el músico Machine Gun Kelly.

El reingreso a rehabilitación llega tras el final de su romance con Maria Georgas, ex participante de The Bachelor, con quien había tenido una relación que se mantuvo en secreto durante varios meses.

La fuente indicó que la ruptura fue inmediata antes de su ingreso al centro, lo que ha generado especulaciones sobre el impacto emocional en el comediante.

Davidson enfrenta tensiones laborales

Además de su ruptura sentimental, Davidson también enfrenta tensiones en sus relaciones laborales. Al parecer, su compañero de SNL, Colin Jost, ha marcado distancia, afectando el proyecto en el que ambos trabajan: la reconversión de un ferry fuera de servicio en Staten Island en un espacio de entretenimiento. "Ambos están muy ocupados y no hablan tanto como antes", declaró una persona vinculada al proyecto.

Davidson ha sido abierto en múltiples ocasiones sobre sus problemas de salud mental, que incluyen el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y trastorno por estrés postraumático.

Su historial en rehabilitación es extenso, con ingresos en centros de tratamiento en 2023, 2019, y el primero en 2017, año en que recibió sus diagnósticos iniciales.

(Con información de Reforma)