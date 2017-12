¿Qué exigencias pedirán al dar a luz las Kardashian?

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- A pesar de que Kylie Jenner y Khloe Kardashian no han confirmado sus embarazos, e incluso la menor de ellas compartió una foto en la que supuestamente lo desmiente, fueron filtradas las peticiones que ambas tienen para dar a luz.

Las hermanas Kardashian tienen planeado dar a luz el mismo día en un hospital de Los Ángeles, a diferencia del baby shower que Kylie tuvo, y para ello reservarían todo un piso, solo para ellas.

Los empleados tendrían estrictamente prohibido usar celulares, con el fin de evitar filtraciones indeseadas durante ese día.

Mientras que el parto de Kylie sería por cesárea y únicamente pidió snacks para sus amigos, Khloe quiere una experiencia acuática y natural, además quiere música de meditación.

Otro hecho interesante, es que el embarazo de ambas sería confirmado, en cuestión de semanas y sería mediante su tarjeta navideña, que han ido revelando por piezas.

De acuerdo con la revista OK!, el staff de la sala de maternidad en el hospital Cedars-Sinai (en Los Ángeles) se está volviendo loco. ¿La razón? Las extravagantes peticiones que han hecho Khloé Kardashian y Kylie Jenner para dar a luz en febrero próximo.

Ninguna ha confirmado que espera su primer hijo, pero supuestamente, Kylie ya pidió una barra de snacks totalmente abastecida para su cuarto, suponemos, en caso de que la modelo o sus visitas tengan hambre y no quieran dejarse ver por alguna de las cafeterías del hospital.

De acuerdo con Quién, Khloé solicitó una alberca nueva para su habitación, pues su sueño es tener un parto en agua.

Una fuente dijo reveló que ambas pidieron sábanas de mil hilos en color gris claro y exigieron que se prohíba el uso de celulares al staff que esté en contacto con ellas, para evitar fotos no deseadas.

Esta petición no es tan descabellada, pues seguramente grabarán imágenes de sus partos que se transmitirían en su reality Keeping Up With The Kardashians.

Por eso tampoco es tan raro que Kylie supuestamente haya rentado ya el piso completo donde nacerá su bebé.

Antes de seguir con más peticiones, las hermanas primero tendrían que confirmar si están embarazadas o no. Y la prensa (y el público) esperan que eso suceda en el episodio final del mid season de la temporada 10 de su programa Keeping Up With The Kardashians.

El sitio especializado en espectáculos, hollywoodlife.com, asegura que a ambas les ha costado trabajo no hablar en público sobre sus embarazos y que el último capítulo sería ideal para confirmar que pronto serán mamás.