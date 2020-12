Piden a Ana Barbara no adoptar a la hija de Mariana Levy

MÉXICO.- Los fans de Ana Bárbara no quieren que la cantante se meta en problemas, por eso, muchos le están aconsejando que no se lleva a vivir a su causa a Paula, la hija de la fallecida Mariana Levy y su ex pareja José María Fernández "El Pirru".

El fin de semana, se viralizó un video en el que la joven de 18 años pedía que por favor alguien la adoptara, que no entendía por qué nadie quería hacerlo, incluyendo a Ana Bárbara.

"Pues díganle que me invite, es más todos los que están en este live, van a ir al último post de Ana Bárbara y todos vamos a comentar asi de: 'que invite a Paula a vivir a tu casa', hasta que el spam sea masivo, o sea, 70 personas, pero si 70 personas, comentados de que, no sé, un comentario por minuto, con 70 personas, neta, en dos meses ya estoy viviendo en Los Ángeles, hagan paro", expresó.

En dicho video, Paula reveló que su abuela, la conductora Talina Fernández, la había corrido de su casa, por lo que mientras se estaba quedando con su tía. Muchos cibernautas cuestionaron el estado de salud de la joven.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Despierta America (@despiertamerica)

"El Pirru" afirmó que todo fue una broma de su hija

Ayer martes, José María Fernández "El Pirru", papá de Paula, informó que su hija se encuentra muy bien, y que todo se trató de una broma, pues ella sí tiene casa, la de él y la de la gente que la ama.

Hasta el momento, Ana Bárbara no ha externado su opinión públicamente, sin embargo, muchos de sus fans la están alertando para que no la vaya a adoptar: