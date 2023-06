Pixar demuestra que sus películas ya no son las mismas que antes

Durante varios años Pixar fue el estudio que dio vida a maravillosas películas animadas, que marcaron para siempre la infancia de muchos. Este año no resulta ser el mejor año para el estudio con su nueva película “Elementos”.

Desde un inicio el estudio no tuvo tantas esperanzas en cuanto al ingreso económico esperado, ya que el filme tuvo un costo de 300 millones de dólares, pero la cifra que esperaban lograr era de solo 35 millones de dólares; representando una pérdida rotunda.

