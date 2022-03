Pixar habría introducido a su primer personaje trans en Red

Tras el exitoso primer fin de semana de la película "Red" de Disney Pixar, la mañana del lunes se volvió tendencia gracias a los comentarios de los internautas que compartieron su opinión de la cinta.

Un tuit en particular ha despertado la polémica pues asegura que uno de los personajes de la cinta pertenece a la comunidad LGBT. Se trata de Miriam, una de las mejores amigas de la protagonista y que de acuerdo a un documento de casting de Pixar, sería el primer personaje trans de la compañía.

En el llamado se especifica que Pixar se encuentra buscando un actor o actriz de doblaje para que de vida a un personaje transgénero de la edad de 12 a 17 años, compasivo, divertido y extrovertido.

Mientras algunos defienden a capa y espada que se trate de ella, otros se muestran más escépticos debido al historial de Disney con este tipo de temas.

Otros usuarios señalaron que Pixar es el responsable por lo que no deberíamos aplaudir a Disney por esta decisión creativa.

miriam is incredibly queer and disney can't even try to censor her gayness without censoring her entire character https://t.co/cuQ8iFpXpV