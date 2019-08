Plácido Domingo regresa al escenario tras denuncias de acoso sexual

COLLEEN BARRY Associated Press

MILAN (AP) — Plácido Domingo regresa a escena este fin de semana en el Festival de Salzburgo, en su primera actuación desde que varias mujeres acusaron al cantante de acoso sexual, en denuncias publicadas por The Associated Press.

Dos teatros líricos en Estados Unidos han cancelado sus actuaciones, pero no ha sucedido lo mismo en Europa, donde colegas y teatros se han pronunciado en su defensa y resistido lo que consideran un juicio apresurado.

Domingo, de 78 años, ha recibido el apoyo de los administradores del festival y de sus colegas ante la presentación el domingo de “Luisa Miller”, de Verdi, en la que cantará el papel del barítono.

La presidenta del festival, Helga Rabl-Stadler, dijo en un comunicado que “me parecería mal, y moralmente censurable, formular juicios irreversibles a esta altura, y basar las decisiones en esos juicios. Mencionó la conocida amabilidad de Domingo, observada a lo largo de 25 años, y añadió que “si se hubieran expresado acusaciones en su contra en la Festspielhaus en Salzburgo, seguramente yo las hubiera escuchado”.

La mayoría de las actuaciones previstas en Europa hasta noviembre de 2020 han sido confirmadas, incluido un concierto de gala el 15 de diciembre para conmemorar su 50 aniversario en La Scala de Milán, aunque podría haber restricciones a la interacción del cantante con los periodistas y el público.

Teatros y artistas de Europa consideran que Plácido Domingo es inocente

Se canceló una conferencia de prensa de Domingo prevista para el lunes y los ensayos con presencia de la prensa antes de una actuación en Szeged, Hungría. No se dieron a conocer las razones.

La mayoría de los teatros mencionaron la presunción de inocencia. Algunos dijeron que aguardarían el resultado de una investigación en Los Ángeles antes de llegar a una conclusión, en tanto la Royal Opera de Londres declaró su norma de “tolerancia cero hacia el acoso de cualquier tipo”.

La historia publicada por AP la semana pasada detalló exhaustivas denuncias de acoso sexual de nueve mujeres contra Domingo que abarcaban varias décadas.

En una declaración a la AP, Domingo dijo que las denuncias eran “profundamente perturbadoras y, tal como se las presenta, incorrectas”. Dijo creer que sus interacciones con las mujeres eran consensuales.