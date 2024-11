'Platanito' se salva de sanción por chiste sobre Debahni Escobar

Después de dos años desde que Mario Escobar y Dolores Bazaldúa presentaron una demanda ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) debido a un chiste que Sergio Verduzco (‘Platanito’), hizo sobre la muerte de su hija Debanhi, el comediante salió absuelto.

De acuerdo con el comediante, de 52 años, el fallo del Conapred se emitió en septiembre a su favor, lo que significa que no enfrentará ninguna sanción.

“Entonces, el papá de la niña me denunció ante varias instancias como Conapred, que se encarga de evitar la discriminación, pero yo no discriminé a nadie”.

“Yo hice un comentario acerca de la muerte de la niña de Monterrey, mi comentario fue: 'qué desafortunada muerte de la niña, ¿cómo muere?, ahogada, ¿dónde?, en Monterrey donde no hay agua', yo me burlé del gobierno , de cómo sale a decir el gobierno que eso había sido la causa de la muerte, cuando fue mentira”, explicó el famoso en una entrevista.

En noviembre de 2022, los padres de Debanhi Escobar dieron a conocer sobre la demanda en contra del artista, con el objetivo de sentar un precedente para evitar la revictimización a quienes han sufrido una pérdida por la violencia contra las mujeres.

Los papás de la joven también habían pedido al Consejo que obligara al payasito y a su equipo a tomar cursos con perspectiva de género y derechos humanos, y que se realizarán monitoreos de sus shows para evitar que continuara con comentarios o chistes sobre el caso.

“No hice nada, hice un comentario y no hice discriminación en él. El papá quería que le diera un porcentaje de mis ingresos, también quería que tomara un curso para aprender a comportarme en sociedad, pero el curso debería tomarlo el asesino, yo no le estoy haciendo nada a nadie” , agregó Platanito.