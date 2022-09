t.A.T.u., el dúo musical que voló por los aires estructuras y prejuicios en el año 2000 volvió después de 6 años a los escenarios en un festival en Bielorrusia, en plena guerra entre Rusia y Ucrania.

La aparición de Yulia Vólkova y Lena Katina fue toda una sorpresa y la pareja lo aprovechó al máximo haciendo un show en vivo con sus más famosos hits.

t.A.T.u. Cantando All The Things She Said después de tanto tiempo 🥺😭💖✨ pic.twitter.com/yh2iUPFg2Q