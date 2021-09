“Podré ser naca pero ratera jamás” Laura Bozzo reaparece

La presentadora peruana de televisión Laura Bozzo aseguró que ni muerta se irá de México luego de señalar que suspenderá su cuenta de Twitter porque, según dijo, fue "hackeada".

He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes 🙏🙏🙏🙏ni muerta me iré de MEXICO los amo❤️ — Laura Bozzo (@laurabozzo) September 22, 2021

La conductora peruana fue señalada por la Fiscalía de vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La Fiscalía solicitó a la Interpol una ficha roja para buscar a Bozzo en más de 190 países.

"He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido 'hackeada' por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes. Ni muerta me iré de México, los amo", escribió.

Además Bozzo se tomó el tiempo para responder tuits a sus fans, diciendo que siente mucho no haber cumplido con el SAT, pero sus problemas de salud fueron un obstáculo para presentarse, tiene pruebas de ello avalados por médicos. “Era una sentencia de muerte anticipada” señala que el SAT quiere que pague pero como lo hace desde la cárcel.

Agrega que se mantiene dopada a causa de la depresión que padece y que se ha escapado por un momento para responder los mensajes de sus seguidores.

“Mis hijas está vendiendo mi depa de Acapulco y lo que se deba pagar se paga, pero encerrada imposible ruego ayúdenme” escribió Laura.

Muestra gran resentimiento por los contadores que trabajaron con ella pues los llama estafadores por haberla engañado. Laura tiene una postura de victima pues menciona que la gente a la cual le brindó confianza la estafó, y ahora sabe que es mejor confiar en el SAT que en los “ladrones” refiriéndose a los contadores que supuestamente la estafaron.

La peruana también fue critica por un tuit en el que se le ve posando ropa de la marca “Baleciaga” para la portada de una revista.

Portada de la revista Suave2 con diseños que aún no han salido a la venta de las grandes marcas europeas, aqui vestida por @BALENCIAGA amoooo las botas♥️gran equipo que vinieron desde Paris para hacerlas❤️gracias y en especial a victoria de la Fuente💃♥️ pic.twitter.com/erT1rtoKpe — Laura Bozzo (@laurabozzo) August 2, 2021

La criticaron por la ropa, y contestó que la ropa no era suya que se la dieron para una sesión de fotos.

“Podré ser naca pero ratera jamás”

Y así siguió contestando a todos las personas que la atacaban, finalmente algunas de estas respuestas las borró y dejó otras.

