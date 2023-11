Polémica en Hollywood: Jamie Foxx es acusado por agresión sexual

El reconocido actor Jamie Foxx se encuentra nuevamente en medio de la controversia, ya que una mujer lo ha denunciado por presunta agresión sexual en un restaurante de Nueva York.

De acuerdo con el medio del entretenimiento TMZ, la demandante aseguró que la estrella de ‘Django Sin Cadenas’ se encontraba en el restaurante neoyorquino Catch NYC & Roof en 2015, alrededor de las 11 de la noche, cuando ella se sentó en el bar y salón de la azotea.

Dos horas después, una de sus amigas tomó valor y se acercó al actor para pedirle una foto con ella y la demandante, a lo que Foxx aparentemente mencionó ‘claro cariño, cualquier cosa para ti’.

En su testimonio, la víctima declaró que Foxx intentó coquetear con ella, señalando que su físico era como el de una modelo y que tenía un aroma muy agradable.

