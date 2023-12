“Pollitos en fuga: el origen de los nuggets” encantó a la audiencia

Pollitos en fuga: el origen de los nuggets fue lanzada en Netflix el 15 de diciembre, era uno de los filmes animados más anticipados del 2023, dirigida por Sam Fell (ParaNorman) tenía un complicado reto por delante al ser una secuela directa de la exitosa cinta Chicken Run (2000).

En esta nueva historia las gallinas lideradas por Ginger y el gallo Rocky después de escapar de la granja de Tweedy, viven pacíficamente en una isla incluso la pareja tiene una hija llamada Molly, pero cuando surge una nueva amenaza el grupo está dispuesto a arriesgarlo todo incluso entrar a territorio enemigo, donde no esperarían que se encontrarían con su antigua némesis.

El filme mantuvo el estilo la comedia que funcionó muy bien hace 23 años, lo que la convierte en una producción ideal para disfrutar con toda la familia, hace alusión a cintas de atracos, consiguió complacer a los fanáticos de la película original y presentarse a nuevos espectadores.

La secuela cuenta con un elenco estelar en la versión en inglés contará con las voces de Thandiwe Newton (Westworld), Zachary Levi (Shazam) y Bella Ramsey (The Last of Us).

Mientras que en español latino la mayoría de los actores de doblaje que participaron en la primera están de regreso incluyendo a Carola Vázquez, Humberto Solórzano, Jesse Conde, Francisco Colmenero, Ángela Villanueva, Magda Giner, mientras que las nuevas incorporaciones incluyen a Alicia Vélez, Yolanda Vidal, Montserrat Aguilar y Beto Castillo.

La primera de Pollitos en fuga siguió a un gallo americano que se enamora de gallina de granja británica, saben que tienen que huir del lugar, en primera instancia Rocky accede a enseñarlas a “volar”, después cuando Ginger se entera de que en realidad no sabe, idea un plan apoyado por sus amigas la ingenua Babs, la aguerrida Bunty y la brillante Mac, con el apoyo de dos ratas la dupla el cínico Nick y el torpe de Fetcher, para superar a la despiadada Melisha Tweedy.

Chicken Run: Dawn of the Nugget consiguió un 79% de aprobación por parte de la crítica especializada de EUA en el Rotten Tomatoes, mientras que la audiencia les concedió un 88% .

Pollitos en Fuga 2 es de las producciones imperdibles en este cierre del 2023, habrá que esperar si teniendo éxito en la plataforma streaming Aardman Animations y Netflix deciden seguir expandiendo la franquicia de cualquier forma está confirmado que su alianza continuará en 2024 ya que sacaran una nueva cinta de Wallace & Gromit.