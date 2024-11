Polo Morín defiende a Ricardo Peralta tras abucheos

Ricardo Peralta acudió a la premiere de la cinta musical protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, Wicked, lo que no le gustó a los fans, quienes lo abuchearon y pidieron su salida: "Fuera, fuera", fue el grito contra el creador de contenido.

El actor Polo Morín sorprendió a sus 948 mil seguidores en su cuenta de X al revelar que sufrió bullying por parte del conocido youtuber Ricardo. A pesar de la experiencia negativa, Morín defendió a Ricardo al afirmar que no justifica el bullying en su contra, promoviendo una postura de empatía y superación personal.

A MI me hizo bullying y mandó a su gente a hacerme bullying hace muchos años y lo hablé con él y su equipo personalmente… yo no estoy diciendo que él este bien, solo no creo que herir a alguien mas cure ningún mal… solo deja mas heridos en la totalidad.