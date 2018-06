¡Prepara la cartera! Ponen en subasta avión de Elvis

Agencia

ROSWELL, Estados Unidos.- Durante décadas, los aviones Lockheed Jetstar fueron un símbolo de lujo y poder. Por eso, fueron propiedad de grandes personalidades. Elvis Presley tuvo dos. Uno de ellos es un modelo de 1962 que, después de pasar mucho tiempo en una pista de Roswell, Nuevo México (EE.UU.), ahora está a la venta en una subasta, pese a su lamentable estado.

"Avión privado personalizado, propiedad de Elvis Presley, el fallecido cantante estadounidense, completo con asientos de terciopelo rojo, detalles enchapados en oro y alfombra de felpa roja. El jet de Elvis ha sido propiedad privada durante más de 35 años", detalló la compañía encargada de la subasta.

De acuerdo con información de RT, en su esplendor, este tipo de aeronave alcanzaba los 800 kilómetros por hora y tenía un diseño innovador que lo distinguía. Por eso, también los usaba el cantante Frank Sinatra y el expresidente de EE.UU. Lyndon Johnson. Hasta la NASA y la Fuerza Aérea de ese país los tenían.

Sin embargo, quien ahora quiera hacerse con él —hay tiempo de pujar hasta el 27 de julio próximo— debe saber que su estado de abandono hizo que aparecieran algunos problemas: asientos rotos, imperfecciones en el fuselaje y problemas en los motores y en el equipamiento de cabina, entre otros defectos. Por eso, además del importe a pagar para comprarlo, habrá que calcular cuánto dinero se deberá invertir para que el avión pueda volver a volar.

