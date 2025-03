“Por favor no la arruinen”: México reaccionan al aviso de Coco 2

La película Coco de Disney y Pixar, que en 2017 se convirtió en un fenómeno mundial, anunció oficialmente a través de sus redes sociales el 20 de marzo que se encuentra en proceso de producción una secuela, Coco 2.

Aunque la empresa no proporcionó detalles sobre la trama ni si continuará la historia del protagonista Miguel, muchos seguidores especulan que podría centrarse nuevamente en el Día de Muertos en México.

Disney and Pixar’s Coco 2 is officially in the works! pic.twitter.com/BtLzn2oIFP