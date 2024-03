¡Por fin! sin cancelaciones, Blink 182 triunfa en el Pa’l Norte 2024

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, y esto quedó demostrado en la madrugada de hoy con la destacada presentación de la icónica banda californiana Blink-182 en el Pa'l Norte 2024.

Tras una ausencia notable en la edición 2023 del festival regiomontano, la agrupación que fusiona el pop y el punk finalmente cumplió su promesa con un espectáculo dinámico, irreverente y rebelde en el escenario principal.

Con Travis Baker, Mark Hoppus y Tom DeLonge liderando el escenario, miles de fans esperaban ansiosamente su actuación, y no decepcionaron. Desde los acordes iniciales de "Rock Show" hasta el último rugido de la multitud, Blink-182 entregó un show inolvidable.

Temas como "Family Reunion", "Feeling This", "Violence" y "Reckless Abandon" resonaron en el Escenario Tecate Light, recordando los días de gloria de la banda en los años 90 y 2000.

Luego de ponerle el toque rockero al festival por más de una hora y media, la banda se despidió de los regios con el tema "Dammit" cerca de las 01:30 horas de este domingo.

