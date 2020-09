Por golpear a paparazzi, Livia Brito estaría fuera de la serie "Médicos"

Ciudad de México.- Tras el escándalo que protagonizó al golpear a un paparazzi en compañía de su novio en Cancún, Livia Brito habría quedado fuera también de "Médicos, línea de vida", producción a cargo de José Alberto Castro y se habla que ya hay quien la va a sustituir.

Así lo informaron en el programa "Todo para la mujer", en el que aseguraron que ya quedó fuera de la segunda temporada de dicho melodrama por su actual crisis de imagen.

"Y parece que tampoco va en 'Médicos', ¿ves que iba a estar en 'Médicos'?, pues dicen que ya no va y en su lugar se queda Eva Cedeño , pues claro, con estas broncas", afirmó la conductora.

Asimismo, Ana María Alvarado informó que Livia Brito estuvo de invitada en el matutino de Televisa "Hoy", pero que el público se mostró muy enojado con la presencia de la joven.