¡Por no sentarse! Expulsan a niño con Síndrome de Down del Concierto de P!nk

Un incidente desafortunado ocurrió en el concierto de P!nk en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, cuando Vanessa Vasey y su hijo Jesse, un niño de siete años con Síndrome de Down, fueron expulsados del evento. El motivo de la expulsión fue que Jesse no se quería sentar, lo que llevó a la intervención del personal de seguridad.

Vanessa, de 48 años, había pagado 630 euros (12 mil 200 pesos) por boletos que les daban acceso al lounge, con la esperanza de que su hijo pudiera moverse libremente sin quedarse atrapado en su asiento. Acompañada de una amiga para asistirla, Vanessa se preparó para cualquier eventualidad debido a los trastornos sensoriales de Jesse. Sin embargo, antes de que P!nk saliera al escenario, los guardias de seguridad les pidieron que regresaran a sus lugares o abandonaran el recinto.

Pese a las explicaciones de Vanessa sobre la condición de su hijo, cuatro guardias adicionales se acercaron y los escoltaron a la salida, lo que les impidió presenciar el espectáculo.

"No podíamos esperar porque iba a ser un momento muy especial para vivirlo juntos. Ese día no llevé su cochecito para discapacitados porque el billete decía que no había espacio para guardar cosas", declaró Vanessa a The Mail. Añadió que Jesse no estaba causando ningún problema y que incluso estaba entreteniendo a los presentes.