¿Por qué 'Heartstopper' significa tanto para la comunidad LGBTQ+?

Hace unos días, se estrenó la segunda temporada de Heartstopper, dirigida por Alice Oseman y los fanáticos no tardaron en hablar de lo hermosa y emocionante que resulta la historia de amor entre Charlie Spring -Joe Locke- y Nick Nelson -Kit Connor-.

Los nuevos episodios nos muestran el desafío que enfrenta Nick para declararse abiertamente bisexual, pero la presión resulta ser más agobiante de lo que pensó.

Una escena que hizo llorar a muchos fue cuando Nick le confiesa a su mamá que es bisexual y que su relación con Charlie, es algo más que una amistad.

What better way to celebrate #BiVisbilityDay than remembering the wonderful scene of Kit Connor coming out with Olivia Coleman in #Heartstopper. 🥹



