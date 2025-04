¿Por qué la gira de Dua Lipa en Latinoamérica será inolvidable?

Dua Lipa está lista para emocionar a sus fans en Latinoamérica con una serie de ocho conciertos que comenzará el 7 de noviembre en Buenos Aires, Argentina, en el Estadio Monumental. La gira continuará el 11 de noviembre en Santiago de Chile y el 15 en São Paulo, Brasil.

Posteriormente, la estrella británica se presentará el 22 de noviembre en Río de Janeiro, el 25 en Lima, Perú, y el 28 en Bogotá, Colombia. El cierre del “Radical Optimism Tour” en la región será con dos noches en la Ciudad de México, el 1 y 2 de diciembre, en el Estadio GNP Seguros.

Los boletos estarán disponibles en una preventa especial para fans desde el 7 de abril. Además, tarjetahabientes Visa de bancos seleccionados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú podrán acceder a una preventa exclusiva de dos días con promociones y experiencias especiales.

El “Radical Optimism Tour” arrancó en Melbourne, Australia, con una producción renovada y un espectáculo lleno de luces y cambios de vestuario. Herald Sun lo describió como “una celebración de éxitos absolutos”, mientras que Rolling Stone Australia le otorgó cuatro estrellas y lo calificó como “un triunfo”.

Durante la gira, Dua Lipa ha sorprendido con versiones de canciones icónicas de cada país y apariciones especiales de artistas como Troye Sivan y Kevin Parker.

good things come to those who wait.... NEW TOUR DATES ADDED ‼️ Finishing the year with the Radical Optimism tour in Latin America and I’m so so excited to see you ❤️‍🔥 sign up for the pre-sale and more info https://t.co/JEIik8bDKq pic.twitter.com/nnjIpzxVL6