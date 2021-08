Por una copa de vino, Yuya sospechó que estaba embarazada

Yuya vivió una revolución de sentimientos cuando se enteró que estaba embarazada, se emocionó, lloró, dio vueltas por toda su casa, lloró y se sintió muy feliz, porque a pesar de los nervios al compartir la noticia, siempre supo que quería ser mamá. La youtuber contó a sus seguidores algunos detalles de su embarazo, el cual mantuvo oculto durante los primeros tres meses, ni siquiera su familia lo supo, sólo Siddhartha, (el papá del bebé), y su psicóloga.

"Mi familia nunca se imaginó, nadie tenía la menor idea", reveló. Los primeros tres meses fueron los más complicados y llenos de cambios para Yuya, pues relató que su olfato se volvió muy sensible, no aguantaba los perfumes y dejó de ponérselos durante esos primeros meses. La también empresaria, reveló cómo fue que se enteró que estaba embarazada; todo comenzó cuando estaba grabando un video para su canal y se sirvió una copa de vino. "Comencé a sospecharlo justo grabando un video que se llama 'Lo que nunca te cuento de mi trabajo', y comencé a sospecharlo porque me pareció muy prudente servirme una copita de vino, me empecé a sentir sospechosa", recordó. Yuya precisó que todo el tiempo tenía una sensación de asco, por lo que se hizo una prueba casera de embarazo, la cual salió negativa, sin embargo, no descartó la posibilidad, pues se seguía sintiendo "extraña".

Cuando se compró una segunda prueba, ésta salió positiva, le indicó que tenía tres semanas y ella quedó en shock. "Quedé en shock, me paraba, me sentaba, me ganaba la risa, lloraba, daba vueltas por toda la casa; demasiado emocionante, demasiado hermoso, demasiado shockeante­", expresó.

Yuya platicó que ha tratado de tomarse las cosas con calma, pues a pesar de que es novata y hay mucho que aprender, ha tratado de ir poco a poco, ya tomó un curso de lactancia y pienso tomar otro, además, su bebé, llamado Mar, ya cuenta con ropa que ella misma ha comprado o que le han regalado. Sobre los evidentes cambios que está pasando su cuerpo con esta nueva etapa, la youtuber reiteró que no le preocupan, pues es ahora cuando se siente más hermosa que nunca. "Ahora me siento tan linda; todo es distinto, pero no me siento insegura; me siento bella, cómoda en mi cuerpo", aseguró.

