Fátima Molina exhibe racismo tras supuesto cambio en telenovela; "Porque soy morena", apunta

MÉXICO.- La actriz Fátima Molina pidió romper con los estereotipos, al responder a los comentarios que apuntan a que la telenovela, "Te acuerdas de mí", que protagoniza junto a Gabriel Soto cambiará de horario, pues a la gente no le gusta porque "es morena".

"No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público, dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, 'porque soy muy mexicana'", escribió la actriz en sus redes sociales.

"La verdad no tengo ni la menor idea de si cambiarán o no nuestra telenovela 'Te acuerdas de mí' de horario estelar, como dicen que alguien comentó", abundó Molina sobre el tema, luego de las versiones de que esa producción ya no aparecía en el canal de "Las Estrellas" a las 21:30 horas, el horario estelar.