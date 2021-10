¿Posible romance? entre Selena Gómez y Chris Evans

La cantante Selena Gómez y el actor Chris Evans podrían estar en una relación amorosa y es fans de la cantante se han dado a la tarea de investigar bien para saber si esta notica es verdad, hace algunos años durante una entrevista la cantante dijo que el actor le gustaba y que le parecía lindo, este video se ha hecho viral donde Gómez reacciona sobre su gusto a Evans.

Algunos fans han estado al pendiente de estos artistas y se dieron cuenta que el actor empezó a seguir a la cantante en su cuenta de Instagram, por lo que seguidores explotaron y sacaron conjeturas sobre una posible relación sentimental.

Este jueves el nombre de Sele y Chris fueron tendencias luego de que la misma Selena en entrevista con Andy Cohen del programa Watch What Happens Live, dijo que el actor le atraía.

“Me gusta Chris Evans. ¿No es lindo? Es muy lindo”, en una grabación de años atrás.

Sin embargo a través de Twitter se han empezado a virilizado fotografías de los famosos en el mismo lugar por lo que ha dado de que hablar y podría estar teniendo un noviazgo.

Fueron captados saliendo de un estudio junto para luego ir a cenar, pero otros opinan que estos actores posiblemente estarían trabajando juntos en un nuevo proyecto, hasta el momento ninguno de los actores han hecho ninguna declaración sobre el tema.

EXCLUSIVE: Chris Evans and Selena Gomez was spotted leaving the same restaurant, the two superstars started following eachother recently on IG too 👀

rumours been saying that they're dating ! pic.twitter.com/HRqxIsnasf