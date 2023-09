Precuela de los “Juegos del Hambre” todo lo que nos dejó el emocionante segundo tráiler

Lionsgate liberó el segundo tráiler de “Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes” la cual es una precuela que se ambienta 64 años antes de que Katniss Everdeen (personaje que interpretó Jennifer Lawrence) participará por primera vez en esta competencia.

Ya que en esta historia se explora a fondo la historia de su némesis un joven Coriolanus Snow analizando a profundidad que lo llevo a su caída a ser el despiadado presidente de Panem.

El filme se basa en la novela homónima que Suzanne Collins publicó en 2020, será la quinta película de la saga, el director Francis Lawrence que ha estado a cargo de la franquicia cinematográfica desde la segunda entrega retoma su labor, mientras que el guion fue elaborado por Michael Arndt (Little Miss Sunshine, Toy Story 3) y Michael Lesslie.

El avance deja entrever que tratarán de ser muy fieles al material del impreso, explorando el conflicto interior en Coriolanus Snow, cuando lo nombran como mentor de la tributo del distrito 12 Lucy Gray Baird viendo que tiene un gran espíritu combativo.

Cree que puede ayudarla a ganar, además se forma una relación, pero con tantas influencias y un oscuridad interna, dará pie a múltiples peligros para todos.

La cinta cuenta con un elenco estelar liderado por Tom Blyth (quien interpreta a la versión juvenil del presidente Snow que en las cintas anteriores retrato Donald Sutherland) y una de las jóvenes estrellas en Hollywood, Rachel Zegler, de ascendencia colombiana que tras estelarizar “West Side Story” de Steven Spielberg, salió en Shazam 2 y protagonizará el live action de Blancanieves.

El estudio se esforzó por contar con un reparto de primer nivel y es por ello que incluyeron a Viola Davis como la Dra. Volumnia Gaul, Peter Dinklage como Casca Highbottom, Jason Schwartzman como "Lucky" Flickerman, Hunter Schafer como Tigris Snow y Josh Andres Rivera como Sejanus Plinth.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes llegará a los cines de Estados Unidos el 17 de noviembre, en México se anticipa que llegará un día antes, la película promete bastante y ha generado grandes expectativas por parte de los fans de la franquicia.

Everyone hungers for something. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes - in theaters & IMAX November 17. #TheHungerGames pic.twitter.com/KUHBah8ZIK — The Hunger Games 🔥 (@TheHungerGames) September 20, 2023