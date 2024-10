Premian a Francis Ford Coppola en el Festival de Cine de Morelia

Francis Ford Coppola fue aplaudido como invitado de honor en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2024, donde fue galardonado con la Medalla Filmoteca UNAM por sus huellas en el cine.

Durante su participación en el evento, el cineasta habló sobre sus esperanzas para el cine, el arte y la política mundial.

“Sostengo el patrimonio del cine mexicano en mis manos, así que me siento muy agradecido por ello. Es un honor para mí estar con ustedes”, declaró Coppola quien cantó un poco del bolero mexicano ‘Solamente una vez’ de Agustín Lara.

A pesar de que se trataba de un evento donde estaba siendo elogiado, el cineasta no temió hablar acerca de las desgracias de la industria cinematográfica, es decir: los fracasos en taquilla y la crítica.

Coppola habló acerca de sus propias desgracias, entre ellas ‘Rumble Fish’ (‘La ley de la calle’) e incluso ‘The Godfather’ (‘El padrino’), que si bien ahora son una ‘joya’ actualmente, en su momento no recibió críticas positivas.

Amor-odio entre Coppola y Hollywood

La mente detrás de ‘Megalópolis’ reveló que no existiría sin el sistema de Hollywood, el cual aunque le agrada, siente que no lo quiere más porque no cree que ‘la ganancia es el punto principal del cine’.

“Dos instituciones humanas maravillosas están muriendo, me rompe el corazón, las dos instituciones son el periodismo y los estudios cinematográficos”. “Es una tragedia, creo que el periodismo morirá, pero renacerá de una nueva manera que no conocemos. Lo mismo pasa con el sistema de los estudios internacionales, están muriendo”.

‘El Padrino’: el salto de fe de Francis Ford Coppola

Durante su plática, se le preguntó a Coppola cómo hizo para que ‘El Padrino’ se convirtiera en un éxito. Al respecto, decidió responder con una sola palabra: riesgo.

“Tienes que arriesgarte si quieres hacer arte”.

El director dio a conocer que aquel filme fue criticado por las mismas personas que la llevaron a la pantalla grande y quienes pensaron que era ‘la peor película que se hubiera hecho’.

La segunda parte de ‘El Padrino’ también fue mal recibida. Por eso, Coppola pensó que sería despedido y que ahí quedaría su carrera.

“La gente la odió y en especial odiaron las actuaciones”.

Para Coppola, la crítica de las miles de personas alrededor del mundo no tiene relevancia, la única crítica importante ‘es la prueba del tiempo y el tiempo te dirá si es una gran película o no’.

“Aunque los estudios ahora te quieren hacer pensar que el cine no va para ningún lado, porque quieren que sólo vayas a las películas que ellos hacen cuyo principal ingrediente es que hacen suficiente dinero para pagar la deuda. Pero el cine es un arte”. “Ni siquiera me puedo imaginar cómo será el cine de nuestros tataranietos, será tan diferente y eso es muy emocionante, no será Coca-Cola, será algo que todavía no conocemos, lo cual es hermoso”.

Con información de AP