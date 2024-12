Tom Cruise, conocido por su emblemática interpretación de un aviador de la Marina de los Estados Unidos en las películas de ‘Top Gun’, ha sido reconocido oficialmente por su contribución a la representación de esta rama militar en la pantalla grande.

Cruise recibió el Premio al Servicio Público Distinguido, el máximo honor civil otorgado por la Marina de los Estados Unidos. Este galardón celebra sus ‘contribuciones destacadas a la Marina y al Cuerpo de Marines’ a través de su trabajo en producciones como ‘Top Gun’, ‘Nacido el 4 de julio’, ‘Cuestión de honor’ y la franquicia de ‘Misión Imposible’.

La ceremonia se llevó a cabo en Londres, donde el actor se encuentra filmando su próximo proyecto. El secretario de la Marina, Carlos Del Toro, le entregó personalmente la medalla, y Cruise expresó su profundo orgullo por recibir este ‘extraordinario reconocimiento’.

